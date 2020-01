Malore in un hotel a Dubai, Fedez con la flebo

Piccola disavventura per Fedez, in vacanza negli Emirati Arabi con la moglie e il figlioletto Leone. Il rapper si è sentito male nella notte. Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram la nottataccia: "Ha avuto un'indigestione. Ha urlato tutta la notte. Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose". Fedez, a cui è stata somministrata anche una flebo, si è sentito meglio e "alla fine ho vomitato".