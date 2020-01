A difendere Fedez sui social ci pensa... mamma!

Galeotto fu l'ìPad di Leone. Infatti proprio da quello, in una storia di Instagram in cui il figlio di Fedez e Chiara Ferragni veniva ripreso mentre giocava con il tablet, alcuni utenti si sono accorti dell'elenco di una serie di account social con tanto di password. Account che spesso intervenivano in difesa dei Ferragnez contro gli hater. Fake gestiti dalla coppia? No, dietro c'era la mamma di Fedez, come ha spiegato la stessa Ferragni.