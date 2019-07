Maddalena Corvaglia, pose bollenti in barca con Alessandro

Pinne per immergersi nelle acque cristalline della Sardegna e pose bollenti per la sirenetta in barca con il suo innamorato. Maddalena Corvaglia, dopo la dedica appassionata ad Alessandro Viani, si concede una vacanza di passione a Porto Rotondo. Non mancano i siparietti piccanti e le acrobazie hot con una Corvaglia spettacolare, stretta in bikini che mettono in risalto il suo fisico scolpito e seducente.