Maddalena Corvaglia in spiaggia in versione "Baywatch"

Con quel corpo tonico e muscoloso, Maddalena Corvaglia è una bagnina perfetta. L'ex velina posa in versione Baywatch e su Instagram scrive: "Tranquilli ragazzi, le spiagge sarde sono al sicuro sotto l’occhio vigile della vostra Pamela Nazionale". Più sexy che mai in bikini, la bella salentina fa strage di cuori, tra chi le chiede aiuto ("Affogo! Ti prego salvami!") e chi si domanda: "E' prevista la respirazione bocca a bocca?"

Si dedica al fitness anche in spiaggia, e durante l'allenamento Maddalena si diverte a condividere scatti in pose acrobatiche, con il fisico scolpito in mostra. Bellissima e seducente, nei suoi post non rinuncia a un pizzico di autoironia: un mix davvero esplosivo che fa impazzire i follower.