Madalina Ghenea nuda tra le lenzuola, guarda che bomba sexy

Grandi occhiali scuri e una sciarpa avvolta sulla testa, Madalina Ghenea cerca di proteggersi dal freddo e dagli sguardi dei curiosi mentre passeggia per le vie del centro di Milano. Ma bella com'è, con un lungo cappotto bianco addosso, è impossibile non notarla. Cammina da sola tra le vetrine, poi entra in una gioielleria. Da poco è uscita allo scoperto con il manager Leonardo Maria Del Vecchio: sarà a caccia di un regalo prezioso per il suo nuovo amore?