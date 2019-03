Luigi Di Maio in love, guarda che baci nella notte con Virginia Saba

Virginia per prima ha ammesso l'amore per Di Maio confidando al quotidiano La Stampa: "Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno... Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza...”.



Poi la coppia ha scelto di uscire allo scoperto al Teatro dell'Opera di Roma per lo spettacolo Orfeo ed Euridice. Si sono presentati mano nella mano, lei, giornalista e assistente parlamentare della deputata M5s Emanuela Corda, in un abito blu di velluto con scollo sulla schiena e lui in giacca e cravatta, sorridente come non mai.



Il settimanale Chi li ha pizzicati dopo quella serata “in società”, tra baci e coccole. Luigi e Virginia entrano ed escono dal palazzo di casa Di Maio: lui le porta caffè e brioche, lei poco dopo si allontana in taxi. Guarda tutte le foto...