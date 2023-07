Tra Luca Vezil e Virginia Stablum è amore vero, primo bacio social

La Costiera Amalfitana è il loro posto felice, lo scrivono sui social Luca Vezil e Virginia Stablum condividendo le foto d'amore. Ufficializzano una relazione che va avanti da diversi mesi scambiandosi un bacio, per azzerare ogni possibilità di dubbio. Ridono e scherzano nelle immagini, si fanno i dispetti. Si vede che sono felici. "Neanche strizzandoti le guance ti passa quel sorrisone", commenta l'influencer sotto le foto condivise dalla sua amata, in cui lei è al settimo cielo e lui con la mano le stringe il volto.

Che tra Luca Vezil e Virginia Stablum ci fosse del tenero, si sospettava da un po'. Sui social postavano scatti dalle stesse località, hanno immortalato i momenti della giornata trascorsa a spalare fango in Emilia insieme ad altri volontari e si sono fotografati a Milano mentre mangiavano il gelato . Luoghi e tempistiche coincidevano, ma mai erano apparsi in coppia nella stessa foto fino a quelle pubblicate dalla Costiera Amalfitana.

Gli ex

Luca Vezil è stato fidanzato per 10 anni con Valentina Ferragni, prima che la loro relazione finisse bruscamente a ottobre. Lui ci ha messo qualche mese per riprendersi, poi ha incontrato Virginia Stablum, bellissima 24enne che l'anno scorso è stata Miss Universe Italy. Nel suo passato amoroso c'è una love story con Ignazio Moser e una con Vittorio Scala, ex di Taylor Mega. Ha cercato l'amore anche a "Uomini e Donne" come corteggiatrice, ma la felicità l'ha trovata davvero con Luca Vezil.