L'incidente è arrivato senza preavviso, interrompendo una quotidianità fatta di allenamenti, sacrifici e obiettivi da raggiungere. "Sono arrabbiato, triste e spaventato", ha ammesso, senza nascondere la difficoltà di affrontare questa fase. Il problema è dover mettere in pausa un progetto che aveva assunto un significato profondo, diventando una fonte di soddisfazione e uno stimolo per affrontare ogni giornata.