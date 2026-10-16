Luca Daffrè, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato sui social dell'incidente che lo ha fatto finire in ospedale: un'auto lo avrebbe urtato mentre si trovava in scooter, provocandogli lesioni e la rottura di un tendine. Durante il ricovero, l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha condiviso una riflessione personale, accompagnata da uno scatto che lo ritrae a letto: "Mentalmente sono al fondo".
A pesare sull'ex tronista non sono soltanto il dolore e le limitazioni fisiche, ma soprattutto la sensazione di aver perso, almeno temporaneamente, qualcosa che negli ultimi tempi gli aveva restituito entusiasmo e motivazione. Nel suo messaggio, Daffrè ha raccontato di aver lavorato duramente per costruire una nuova versione di sé, dedicando tempo ed energie a un percorso che lo stava aiutando a crescere anche sul piano personale.
L'incidente è arrivato senza preavviso, interrompendo una quotidianità fatta di allenamenti, sacrifici e obiettivi da raggiungere. "Sono arrabbiato, triste e spaventato", ha ammesso, senza nascondere la difficoltà di affrontare questa fase. Il problema è dover mettere in pausa un progetto che aveva assunto un significato profondo, diventando una fonte di soddisfazione e uno stimolo per affrontare ogni giornata.
La passione per Hyrox
Negli ultimi mesi, Luca Daffrè aveva concentrato gran parte delle proprie energie sullo sport, avvicinandosi al mondo di Hyrox, la disciplina che combina corsa e prove funzionali. Un impegno che, stando alle sue parole, aveva trasformato il suo modo di vivere l'attività fisica e di guardare a se stesso: un'occasione per mettersi alla prova, migliorare la propria resistenza e imparare a essere costante anche nei momenti più difficili.
L'ex protagonista di Uomini e Donne aveva iniziato a fissare traguardi ambiziosi, spingendosi oltre limiti che in passato avrebbe potuto considerare irraggiungibili. Proprio per questo, la brusca interruzione del suo percorso è diventata particolarmente difficile da accettare. "Per la prima volta da molto tempo, mi sento felice di essere diventato la persona che volevo essere" ha scritto, descrivendo la consapevolezza di aver trovato finalmente qualcosa capace di dargli una direzione precisa.
Nonostante lo sconforto, nel messaggio pubblicato sui social emerge anche la volontà di non considerare questo incidente la fine del percorso intrapreso. Daffrè non nasconde le proprie fragilità e ammette di non riuscire, al momento, a trovare un lato positivo in ciò che gli è successo, ma allo stesso tempo, prova a guardare avanti, pur senza avere certezze sui tempi del recupero. "Non so quando tornerò. Ma tornerò" conclude nel post.