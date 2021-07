Leyna Bloom, prima transgender in copertina di "Sports Illustrated" per lo speciale costumi

Sports Illustrated ha scelto Leyna Bloom come protagonista di una delle tre copertine della Swimsuit Issue, il numero di luglio dedicato ai costumi. Una scelta senza precedenti per il magazine, che per la prima volta punta su una modella transgender. "Sono felice e onorata... è un momento storico per le ragazze come me perché ci permette di essere viste", ha scritto sui social.

Sulla cover di Sports Illustrated, Leyna appare più provocante che mai, con i capelli ricci mossi dal vento, in ginocchio a gambe divaricate sulla sabbia e le forme perfette fasciate da un costume intero bianco. Per lei, ragazza transgender e di origine afroamericana e asiatica, è un momento emozionante perché, racconta in un lungo post, "mi permette di vivere per sempre anche quando la mia forma fisica non ci sarà più. Scelgo orgogliosamente di vivere per sempre".

Leggi Anche Hunter McGrady, la modella più curvy di tutte su Sports Illustrated

La Bloom si è fatta strada nel mondo della moda abbattendo molte barriere e sfidando molti pregiudizi. Attrice, ballerina, modella e attivista per i diritti dei transgender, ha origini filippine ed è nata e cresciuta nel South Side di Chicago, uno dei quartieri più poveri della città. Ha alle spalle un passato di abusi ed ha vissuto per strada, ma con grinta e determinazione è riuscita a costruirsi un futuro radioso. Negli ultimi anni Leyna ha sfilato in passerella per brand prestigiosi ed è stata la prima transgender di colore ad essere protagonista di un film con il suo ruolo in "Port Authority", presentato nel 2019 al Festival di Cannes.