la settimana delle stelle

Le nozze in spiaggia di Stefania Olrando e Simone Gianlorenzi sono stato l'argomento caldo dell'ultima settimana. E a proposito di amore, pare proprio che si sia riaccesa la scintilla tra Mellissa Satta e Kevin Prince Boateng avvistati in barca insieme con il figlio Maddox. Non si è mai spenta quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in vacanza alle Baleari tra dediche romantiche e gag divertenti. Ecco quello che non devi assolutamente perderti...