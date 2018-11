la settimana delle stelle

La coppia dell'estate, ancora una volta. Finalmente Belen e Borriello sono usciti allo scoperto con un bacio e il gossip sul ritorno di fiamma ha attraversato tutta la settimana tra foto in piscina, gite in barca, pranzi in famiglia. Ma non solo. Ci sono anche lo show bollente della Gregoraci in spiaggia, il topless della Catania, il vecchio amico e nuovo amore di Ambra, le vacanze degli Azzurri e molto altro ancora...