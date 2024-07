La settimana delle stelle del 27 luglio

Anna Tatangelo e Wanda Nara single e provocanti in vacanza, Fedez scatenato tra lusso, gioielli e avvistamenti hollywoodiani, Ilary Blasi super sexy a Mykonos con il fidanzato e Vladimir Luxuria nel mirino degli hater per le foto in bikini. In casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si festeggia l’arrivo della secondogenita Dea, mentre Guenda Goria e Mirko Gancitano brindano alla nascita di Noah. Il principino George ha ricevuto gli auguri per i suoi 11 anni e Francesca Sofia Novello ha raccontato la sua seconda gravidanza.