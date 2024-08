La settimana delle stelle

Sotto il sole estivo brucia l'amore delle coppie vip che, postando sui social o finendo nel mirino dei paparazzi, danno sempre prova di grande passione. Ci sono Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta belli e innamorati in Sardegna, Fabrizio Corona e Sara Barbieri nudi in piscina durante la vacanza in Sicilia, Arisa e Walter Ricci avvinghiati a Maratea, Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri che festeggiano insieme le medaglie olimpiche a Parigi e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che ai follower mostrano la gioia per la scoperta di aspettare un bambino e le immagini dell'ecografia.