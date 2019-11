La felicità dopo la tragedia: Bode Miller "ostetrico" fa nascere i suoi due gemelli

L’ex campione ha raccontato l'esperienza del parto sui social: "Sono finalmente arrivati! Ci hanno fatto aspettare e aspettare, facendo diventare matta la mamma. La nascita è stata una delle cose più pazzesche che mi sia mai capitata, avevamo deciso di farli nascere in casa ma nessuna delle ostetriche è arrivata in tempo. Hanno iniziato a nascere e quando finalmente sono arrivate, io e mia madre avevamo già in braccio i piccoli. Per fortuna mia mamma ha fatto l’ostetrica ma era da più di 20 anni che non faceva nascere bambini e mai gemelli. Eravamo tranquilli ma non abbastanza pronti per far nascere due gemelli in casa senza assistenza".

I due gemelli, di cui non si conoscono ancora i nomi, si aggiungono a Nash Skan, di 4 anni, ed Easton Vaughn Rek, 10 mesi, avuti da Morgan, e a Samuel, 6 anni, e Neesyn Dacey, 13, avuti da precedenti relazioni dell’ex campione. La coppia aveva perso a giugno 2018 la piccola Emeline, di 19 mesi, annegata nella piscina di casa.