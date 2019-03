La Canalis al cinema con la Jolie e i figli

Raduno di star a Los Angeles, per la prima di "Dumbo", il nuovo film di Tim Burton . In un circo allestito per l'occasione all'interno del Dolby Theater, Angelina Jolie , splendida con un lungo abito bianco, ha posato per i fotografi insieme ai figli Zahara , Shiloh , e i gemelli Vivienne e Knox . Nello stesso momento Elisabetta Canalis , più casual ma non per questo meno bella, si divertiva con la figlia Skyler tra le attrazioni, documentando tutto su Instagram.

Suo marito Brian Perri non c'era, ma Elisabetta non sembrava sentirne la mancanza: la showgirl era felice come una bambina alla prima hollywoodiana, in compagnia di sua madre e di sua figlia, mentre posava con i giocolieri e riprendeva la location da fiaba.



Poco più in là, Angelina si faceva immortalare insieme ai figli più piccoli, sorridente come non la vedevamo da tempo. Il motivo di tanta serentià pare essere, secondo Hollywood Life, un nuovo amore: l'attrice avrebbe perso la testa per un miliardario inglese.



La Canalis e la Jolie erano amiche qualche anno fa, quando l'ex velina faceva coppia con George Clooney e la stella del cinema era fidanzata con Brad Pitt. Da allora tantissime cose sono cambiate nelle vite di entrambe, e tra loro i rapporti si sono decisamente raffreddati.