Kim Kardashian vuole cenare con Greta Thunberg

Durante un viaggio in Armenia, Kim Kardashian ha rilasciato un'intervista in cui dice di voler incontrare la giovane Greta Thunberg. La star dei reality ha detto di essere assolutamente desiderosa di cenare con l'attivista svedese e di condividere le preoccupazioni di Greta per i cambiamenti climatici. Ha spiegato che ha riciclato e usato contenitori di vetro a casa e pur usando jet privati, ha detto di apprezzare l'impegno dei Duchi di Sussex.

"Penso che sia così coraggiosa - ha detto Kim Kardashian - [Thunberg] è una ragazza così straordinaria, così coraggiosa da affrontare questi adulti e essere così aperta e onesta è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno". Ma se Greta ha navigato per due settimane nell'Oceano per arrivare dall'Inghilterra a New York, Kim usa regolarmente jet privati, una delle peggiori cause di emissioni di carbonio.

“Il cambiamento climatico è un grave problema” ha affermato la Kardashian al Congresso mondiale sull'Information Technology (WCIT) nella capitale armena Yerevan. Kim ha detto che sta crescendo i suoi quattro figli in modo che si prendano cura del mondo che li circonda. “I miei figli sono estremamente cauti. Abbiamo rimosso tutta la plastica della nostra casa e prendiamo decisioni specifiche basate sull'ambiente. Solo per insegnare loro, come, perché tutti i contenitori di plastica nella nostra casa e nella nostra dispensa sono spariti e adesso è tutto vetro. E come possiamo riciclare”.

La Kardashian ha detto che voleva anche parlare con i genitori di Thunberg per capire come supportano l'adolescente e come hanno aiutato Greta a navigare sui social media: “Mi piacerebbe molto parlare con i suoi genitori e vedere come l'hanno incoraggiata”.