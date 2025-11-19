© Tgcom24
La modella e calciatrice inglese è considerata da tanti come "la nuova Alisha Lehmann"
Kelci-Rose è la nuova stella che sta incendiando il web. La modella e calciatrice britannica, ormai considerata da tanti come “la nuova Alisha Lehmann”, è diventata uno dei volti più cliccati del momento. Il suo stile inconfondibile, capace di catalizzare l’attenzione sia dentro che fuori dal campo, la stanno trasformando in un vero fenomeno social.
Su Instagram ha già superato quota 176mila follower, conquistati a colpi di scatti mozzafiato e contenuti sempre più virali. Il suo fisico scolpito e il look glamour le hanno aperto le porte del mondo della moda, dove è ormai richiestissima. Una popolarità che si amplifica ancora di più grazie alla relazione con Marcos Senesi: insieme formano una delle coppie più seguite e commentate, spesso al centro dell’interesse dei media britannici.
Originaria di Fareham, Kelci-Rose ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Southampton, arrivando fino alla convocazione in nazionale inglese Under 16. Oggi, tra un allenamento e un servizio fotografico, porta avanti una comunicazione social impeccabile, fatta di momenti di vita quotidiana (vacanze da sogno, outfit perfetti e una naturalezza che piace al pubblico) alternati a contenuti studiati per diventare virali. Un mix che ricorda il percorso di Alisha Lehmann.
Kelci-Rose è da tempo legata al difensore del Bournemouth Marcos Senesi, e i due amano condividere momenti di coppia che puntualmente diventano virali. Foto da red carpet, scatti teneri e scene di vita quotidiana fanno il pieno di like, contribuendo a renderla uno dei personaggi più chiacchierati del calcio social.