Kelci-Rose è la nuova stella che sta incendiando il web. La modella e calciatrice britannica, ormai considerata da tanti come “la nuova Alisha Lehmann”, è diventata uno dei volti più cliccati del momento. Il suo stile inconfondibile, capace di catalizzare l’attenzione sia dentro che fuori dal campo, la stanno trasformando in un vero fenomeno social.