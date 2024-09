"C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno" aveva detto l'attrice al Corriere della Sera. Poi però aveva spiegato meglio: "Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione". Poi però con lo scoppiare del gossip l'attrice aveva fatto una mezza marcia indietro e a Diva e Donna aveva precisato: "Non ho smentito niente. Non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo". Insomma, nonostante fossero insieme a teatro con lo spettacolo "Ti posso spiegare" era chiaro che a livello sentimentale tra loro qualcosa fosse cambiato.