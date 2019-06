Kate Middleton scintillante al banchetto con Trump

La moglie di Harry con la scusa di badare al piccolo Archie e ancora in congedo di maternità, non si presenta alla cena di Stato. Alla duchessa di Sussex non piace Trump e lui di recente l'ha criticata appellandola come “cattiva”. Ma anche a Kate Middleton la presenza americana risulta fastidiosa, tanto da chiedere di non sedersi vicino ai Trump. Eccola accontentata: Donald siede tra la Regina e Camilla, Melania tra il principe Carlo e l'ex ministro Norman Fowler.



Il dress code per le cene di Stato è rigido: sì a diademi, tiare, family orders (spille con le miniature dei sovrani appuntati sugli abiti) e abiti da sera. Non ci sono però indicazioni sui colori. Eppure la famiglia reale britannica e i Trump si ritrovano incredibilmente “coordinati”. Total white per le signore, ma non si sa se sia stato tutto pianificato o sia un caso. Pare che spesso per i banchetti di Stato la famiglia reale opti per il bianco, ma c'è chi legge in questa scelta un simbolismo perché il colore significa positività...