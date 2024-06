Jannik Sinner a Wimbledon la prima foto con la fidanzata

Prima della foto di coppia, Jannik Sinner aveva ufficializzato la sua relazione con Anna Kalinskaja durante il Roland Garros quando aveva parlato della sua vita privata ammettendo di avere una storia con la collega russa: “Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice. Poi lo sapete, sono un ragazzo molto riservato”. Il tennista aveva aggiunto che non avrebbe spifferato altri dettagli, salvo poi farle una dedica durante l’ultima vittoria in campo ad Halle. “Dedico il trofeo alle persone che mi stanno vicine. Alla mia ragazza Anna che ha perso in finale a Berlino. – aveva detto Jannik Sinner - È una bella sensazione la prima vittoria in un torneo sull'erba. Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora, l'anno scorso ho giocato bene arrivando in semifinale. Sicuramente c'è un po' di differenza ma ci arrivo con più fiducia, ho una settimana per prepararmi. Mi dispiace per la mia ragazza che ha perso a Berlino con cinque match point (battuta da Jessica Pegula, ndr), ma anche lei ha avuto una bellissima settimana”.