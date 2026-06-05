L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite da arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911, durante la quale una persona aveva dichiarato di voler uccidere qualcuno. Giunti sul posto, hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto.