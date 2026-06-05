a Los Angeles

Accoltellato a morte James Handy, l'attore di "Top Gun: Maverick" e "Jumanji"

Arrestato il figlio della compagna che avrebbe ammesso l'omicidio dell'attore 81enne, volto di moltissime serie tv poliziesche

05 Giu 2026 - 12:37
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L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite da arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911, durante la quale una persona aveva dichiarato di voler uccidere qualcuno. Giunti sul posto, hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto.

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Arrestato il colpevole

 Trasportato in ospedale, Handy è stato successivamente dichiarato morto. Le autorità hanno arrestato il 44enne Michael Gledhill con l'accusa di omicidio. Gledhill, figlio della compagna di Handy e residente nell'abitazione insieme alla madre, ha dichiarato agli agenti di essere la persona che stavano cercando. Secondo i registri del carcere, la sua cauzione è stata fissata a 2 milioni di dollari.

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La carriera

Nato a New York, Handy ha lavorato nel cinema e in televisione ed è noto per le sue apparizioni nel film "Jumanji" (1995) e, più recentemente, in "Top Gun: Maverick" (2022). Ha anche recitato in alcune delle principali serie poliziesche televisive, tra cui "NCIS: Los Angeles“, ”The Closer“ e ”Cold Case".

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