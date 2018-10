Irina Shayk, relax in famiglia

Look casual per Irina Shayk e Bradley Cooper, a passeggio per le vie di New York con la piccola Lea. Sorseggiano caffè, guardano il cielo e... provano a ignorare i paparazzi. Lei, regina delle passerelle, e lui, divo di Hollywood, formano una delle coppie più belle (e riservate) dello showbiz. Irina, stupenda in tuta grigia, nasconde la chioma sotto gli abiti e mette in evidenza le sue curve sexy mentre parla con la baby sitter. L'attore tiene per mano la sua biondissima bambina.