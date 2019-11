In reggiseno davanti allo specchio, gara tra vip

Parola d'ordine stupire, conquistare, attirare. E se la temperatura esterna scende, quella dentro le mura vip sale. Surriscaldano gli animi dei follower con selfie bollenti in reggiseno davanti allo specchio. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez che ha postato l'ennesimo scatto mozzafiato in intimo. Risponde Chiara Ferragni che con un selfie in reggiseno pubblicizza i leggings. Ma poi ci sono Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis, Sara Sampaio, Irene Capuano e molte altre. Sfoglia la gallery e “scoprile” tutte...