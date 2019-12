In bikini per le Feste, guarda le celebrità in vacanza al caldo

Dubai e le Maldive sono le mete più gettonate tra le vip che hanno scelto di passare le Feste al caldo, ma non mancano quelle che hanno preferito St Barths e Miami. Cecilia Rodriguez è volata in Argentina con Ignazio Moser, approfittandone per fargli conoscere la sua famiglia. Wanda Nara sfoggia curve da urlo sulle spiagge tropicali mentre si gode una vacanza con la famiglia... nello stesso resort in cui alloggiano Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro figli.