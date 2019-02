Il principe Harry e la duchessa "spendacciona" in Marocco

Meghan Markle e il principe Harry sono in visita in Marocco e le polemiche sulla duchessa spendacciona non si placano in Inghilterra. Dopo il babyshower a New York costato mezzo milione di dollari, l'ex attrice americana ha sfoggiato mise firmatissime e costose anche nel Paese africano. Per scendere dall'aereo ha indossato un abito griffato rosso fuoco (colore della bandiera marocchina) e per il ricevimento con l'ambasciatore britannico ha scelto un kaftano molto prezioso. E non ha rinunciato nemmeno al tatuaggio all'hennè, usanza tipica del posto.