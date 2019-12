Il “Natalino” delle vip, guarda pranzi e cene tra famosi

Tavolate perfettamente allestite, location impeccabili, alberi addobbati e outfit griffati, le vip festeggiano il “Natalino” tra amici. Elisabetta Canalis è tornata in Italia per le feste. E dopo qualche ospitata tv, shooting e shopping milanese, ne ha approfittato per ritrovare le amiche, tra cui Federica Fontana e Bianca Balti. Chiara Ferragni ha festeggiato in galleria a Milano; mentre Alessia Marcuzzi ha preferito l'intimità casalinga a Roma. Alena Seredova posa sul divano con un gruppo di amici e la Nargi alza i calici al ristorante.