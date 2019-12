Il Natale è ormai alle porte, e Marica Pellegrinelli si prepara a festeggiarlo in compagnia del suo nuovo compagno Charley Vezza . La coppia è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna ad una festa organizzata da Maurizio Cattelan . Grande complicità e sintonia tra i due, che si sorridono e si scambiano tenerezze. La modella, poi, si carezza dolcemente la pancia: che ci sia già un bebè in arrivo?

Marica Pellegrinelli festeggia in (dolce) attesa... del Natale Diva e Donna 1 di 9 Diva e Donna 2 di 9 Diva e Donna 3 di 9 Diva e Donna 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Marica Pellegrinelli alla cena di Natale con Charley Vezza

Con Vezza le cose vanno a gonfie vele, e i due potrebbero già essere pronti a mettere su famiglia. Un altro indizio della voglia di una nuova maternità della Pellegrinelli, dopo Rafaela Maria e Gabrio Tullio (avuti dal suo ex marito Eros Ramazzotti) è la foto condivisa nelle storie di Instagram. Si tratta di uno scatto che risale a una delle sue gravidanze, in cui Marica sfoggia un vistoso pancione. Sotto l'albero per lei potrebbe esserci una fantastica sorpresa...

Potrebbe interessarti: