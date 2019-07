Il Chi Summer Tour sbarca a Cesenatico

Il Chi Summer Tour rappresenta una vera e propria occasione di incontro con il pubblico: i protagonisti del mondo dello spettacolo si concedono all'abbraccio con i lettori che in ogni tappa (dopo Cesenatico sarà la volta di Cortina, il 14 luglio, e Rapallo, il 28 luglio) hanno modo di assistere a dibattiti e momenti di divertimento nel talk in cui il direttore Alfonso Signorini si confronta con i suoi ospiti tra attualità, gossip e trend.



Nella cornice di Piazza Ciceruacchio, sul molo di Cesenatico, l'ironia e il divertimento si sono mescolati alla riflessione e all'approfondimento. Le risate date dal clima spontaneo e confidenziale, i racconti delle storie d'amore, dei temi e delle tendenze dell'estate, lo showcooking interattivo con la foodblogger Alice Balossi, infatti, sono stati seguiti dai messaggi forti e importanti di Serena Grandi, che ha parlato del cancro al seno scoperto pochi mesi fa, di Paolo Ruffini che ha descritto la sua esperienza coi ragazzi down e di Antonella Ferrari alle prese con la sua quotidiana battaglia contro la sclerosi multipla.



La prima tappa ha avuto poi la sua conclusione con la cena a bordo della piscina del Grand Hotel da Vinci, punto di riferimento dell'ospitalità romagnola e simbolo dell'eleganza e raffinatezza di Cesenatico che, da diversi anni, mantiene un forte legame col Chi Summer Tour. Il taglio finale della torta con il direttore Signorini e i suoi ospiti ha rappresentato un ideale arrivederci in vista della prossima tappa e del prossimo incontro con il pubblico.