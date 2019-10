Icardi che spavento! Guarda i vip pronti per Halloween

Una festa sempre più sentita anche tra i vip a caccia di travestimenti originali e da paura. Quest'anno ha aperto le danze di Halloween Melissa Satta che in un parco divertimenti si è mascherata da streghetta insieme al figlio Maddox. La famiglia Icardi ha optato per combinazioni variegate per ogni figlio di Mauro e Wanda Nara. Non rinuncia al suo costume da spavento Heidi Klum che insieme al marito Tom Kaulitz ha scelto un look glitterato e sexy. E che dire di Nicole Kidman con la sorella? Sfoglia la gallery e scopri come si travestono i vip per il 31 ottobre...