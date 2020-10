I vip da piccoli, ecco le ragazze che sono diventate famose

C’è chi ringrazia la propria maestra, chi la madre, chi la comunità in cui è vissuta. Con le immagini della loro adolescenza le vip regalano aneddoti sul loro passato e sostengono l'accesso all'istruzione, perché l'opportunità di imparare significa tutto. Guarda le foto ricordo di Caterina Balivo, Marica Pellegrinelli, Nicoletta Romanoff, Fiammetta Cicogna…

“Dietro ogni donna di successo c'era una ragazza senza paura che non lasciava che nulla la ostacolasse” scrive la Romanoff postando lo scatto di quando era una ragazzina e la somiglianza con le figlie è evidente.

Marica Pellegrinelli pubblica una foto con la maestra e scrive: “Voglio ringraziare i miei insegnanti, ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi, in questa foto la mia maestra Teresa che ha avuto sia me che i miei due fratelli e ha lasciato in noi un ricordo felice, una solida base”.

“Ecco una ragazza degli anni Ottanta con la sua prima figlia. Le ha insegnato ad essere sempre protagonista della propria vita. È quello a cui più tiene quella stessa bambina, oggi mamma di due biondoni” è il post di Caterina Balivo.

Fiammetta Cicogna sceglie dall’album dei ricordi la foto di una recita: “Ogni anno per lo spettacolo di Natale, eccomi qui senza senso del ritmo, stonata e quell'anno mi ero anche versata un succo addosso e dovevo cambiarmi d'abito. Ma il sostegno della comunità in cui sono cresciuta e la capacità di studiare per quello che amavo fare mi hanno reso senza paura! Ce lo meritiamo tutte ragazze!”.