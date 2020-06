I reali di Monaco in festa... ma che noia per i principini!

E' festa grande nel principato di Monaco per le celebrazioni legate a San Giovanni. E' stato acceso il tradizionale falò e il principe Alberto e Charlene Wittstock , eleganti più che mai, si sono affacciati al balcone di Palazzo Grimaldi per assistere all'evento. Insieme a loro anche i gemellini Jacques e Gabrielle ... che però a quanto pare non si sono lasciati contagiare dallo spirito della festa. Annoiati a morte dalla cerimonia, i due bambini si sono esibiti in smorfie e facce buffe.

Anche Charlene, a dire il vero, non sembrava godersela più di tanto. Bellissima in un raffinato abito nero, ha appena accennato un sorriso ma i suoi occhi sono sempre apparsi velati dalla solita tristezza. Accanto a lei Alberto, in blu, sembrava più rilassato e sereno. Per l'occasione Jacques ha indossato un completo maschile scuro in miniatura, Gabrielle aveva un vestitino bianco con maniche a sbuffo e un fascinator in testa. Belli come due angioletti, ma anche tanto monelli. Invece che sfoggiare gli abiti della festa, i due piccolini avrebbero forse preferito godersi un bel bagno in mare... e non hanno fatto niente per nasconderlo.

Forse consapevole delle voci di crisi coniugale che avrebbero inevitabilmente accompagnato la sua uscita pubblica, la Wittstock ha giocato d'anticipo. In occasione delle celebrazioni nel mondo anglosassone per la festa del papà ha dedicato un rarissimo messaggio d'amore a suo marito, usando il profilo social della sua fondazione "Strong together". A corredo di una foto di famiglia in cui sono (stranamente) tutti sorridenti, la ex nuotatrice ha scritto: "Se Alberto I era l’esploratore, e Ranieri III il costruttore, Alberto II è il principe del cuore… del mio cuore". Allora forse la malinconia sul suo volto durante gli eventi pubblici è solo una testimonianza di insofferenza verso gli obblighi mondani: magari anche lei, come i suoi bambini, preferirebbe solo una bella nuotata in mare aperto...

I gemellini Jacques e Gabriella, figli del principe Alberto e di Charlene, si scatenano e catalizzano l'attenzione. In occasione della festa nazionale a Monaco i due davanti al tradizionale falò sono irresistibilmente monelli e il principe si vede costretto a inginocchiarsi davanti a loro per richiamarli all'ordine. Ridono e parlottano tra loro, ma mamma Charlene elegante ed etera come sempre, li osserva a distanza e non si lascia contagiare dall'entusiasmo, pur mostrando occhi dolci nei confronti dei suoi piccoli.

