I Ferragnez agli Oscar: Fedez bacia Chiara, ma che fatica

Non erano presenti alla cerimonia di consegna degli Oscar, ma al party organizzato da Vanity Fair dopo la premiazione sì. I Ferragnez hanno calcato il tappeto rosso eleganti e innamorati. Chiara si è lasciata immortalare dai flash al pari di John Legend e Miley Cyrus, sorridendo e mostrando il suo outfit rosso con gonna corta davanti a scoprire le gambe e lungo strascico dietro. Tacchi vertiginosi per la fashion blogger tanto che il marito Fedez ha faticato per schioccarle un bacio davanti ai fotografi.