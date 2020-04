Harry e Meghan, rivelati i messaggi a Thomas Markle: "Se parli con i tabloid ti si ritorcerà contro"

Se Meghan Markle e il principe Harry pensano di iniziare una nuova vita, devono prima chiudere i conti in sosperso con quella "vecchia". Venerdì 24 aprile si terrà la prima udienza della causa che contrappone i Duchi di Sussex al tabloid Mail on Sunday, che ha pubblicato degli estratti di una lettera che l'ex attrice aveva scritto al padre Thomas Markle nell'agosto 2018. In attesa di comparire davanti al giudice, sono stati resi noti alcuni messaggi che il figlio del principe Carlo avrebbe inviato al suocero: "Chiamami... se parlerai con i media risponderemo al fuoco".

Thomas Markle sarà chiamato a testimoniare nel processo che vede la figlia e il genero contro il tabloid britannico. Meghan ha accusato il giornale di aver violato la sua privacy, i suoi diritti di protezione dei dati e il suo copyright pubblicando la lettera che lei aveva indirizzato al padre. Il giornale si era difeso adducendo un: "enorme e legittimo interesse pubblico" nei confronti della famiglia reale, inclusi i suoi "rapporti personali e familiari".

Tutti i dettagli dei messaggi sono stati rivelati nei documenti depositati presso l'Alta Corte in vista dell'udienza che avrà luogo venerdì 24 aprile. A quanto si legge, Harry avrebbe chiesto a Thomas Markle un confronto: "Non devi scusarti (sic), capiamo le circostanze, ma 'esporsi in pubblico' non farà che peggiorare la situazione. Se ami Meg e vuoi farlo nel modo giusto, chiamami perché ci sono altre due opzioni che non implicano che tu debba parlare con i media, che per inciso hanno creato l'intera situazione", ha scritto il Duca di Suessex. E ha poi concluso: "Oh, qualsiasi cosa dirai alla stampa si ritorcerà contro di te, fidati di me Tom. Solo noi possiamo aiutarti, come abbiamo provato dal primo giorno".

Intanto Harry e Meghan hanno deciso di boicottare quattro tabloid britannici: il Sun, il Daily Mail, il Daily Mirror e il Daily Express, rei secondo loro di pubblicare "notizie distorte, false e invadenti oltre qualsiasi ragione". Secondo il Guardian, la coppia avrebbe inviato una lettera alle redazioni di queste quattro testate con la quale specificano di non voler avere con loro nessun tipo di collaborazione, poiché "le loro vite sono state demolite per nessun altro motivo se non il fatto che i pettegolezzi sporchi fanno aumentare le entrate pubblicitarie".

