Harry e Meghan fanno tremare la Corona con la loro biografia

Tutto quello che non sapevate della Megxit e che avreste voluto sapere. Questo promette il libro " Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan " ("Profondamente moderno: il vero mondo di Harry e Meghan "), in uscita l'' 11 agosto . Scritto con due giornalisti amici, contiene la versione, nonché i retroscena, dell'abbandono della casa reale da parte della coppia. E la Corona teme scossoni.

LEGGI ANCHE: Harry deve trovarsi un lavoro, Meghan fa da sponsor

Quello che si teme è che il libro possa trasformarsi in una sorta di vendetta, per non dire un regolamento di conti, da parte della coppia tagliata fuori dalla royal family. E soprattutto che tra le sue pagine possano annidarsi dettagli e segreti delle vicende della casa reale che molto poco farebbero piacere alla regina Elisabetta II.

In fuga dal coronavirus, Harry e Meghan traslocano a Malibu IPA 1 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tanto più che c'è un precedente storico piuttosto importante. Ovvero "La sua vera storia", il con cui Lady Diana affidò a Andrew Morton le sue memorie, con tanto di dettagli che sicuramente non furono positivi per l'immagine del principe Carlo. Questa volta a firmare il libro sono Omid Scobie e Carolyn Durand, due giornalisti particolarmente vicini alla coppia. In particolare Scobie è stato definito in passato il "megafono di Meghan", così legato all'ex attrice da aver potuto assistere all'addio di Meghan al suo staff e a Buckingham Palace.

Harry e Meghan, è gelo con William e Kate IPA 1 di 56 IPA 2 di 56 IPA 3 di 56 IPA 4 di 56 IPA 5 di 56 IPA 56 di 56 IPA 56 di 56 IPA 56 di 56 IPA 56 di 56 IPA 10 di 56 IPA 11 di 56 IPA 12 di 56 IPA 13 di 56 IPA 14 di 56 IPA 15 di 56 IPA 16 di 56 IPA 17 di 56 IPA 18 di 56 IPA 19 di 56 IPA 20 di 56 IPA 21 di 56 IPA 22 di 56 IPA 23 di 56 IPA 24 di 56 IPA 25 di 56 IPA 26 di 56 IPA 27 di 56 IPA 28 di 56 IPA 29 di 56 IPA 30 di 56 IPA 31 di 56 IPA 32 di 56 IPA 33 di 56 IPA 34 di 56 IPA 35 di 56 IPA 36 di 56 IPA 37 di 56 IPA 38 di 56 IPA 39 di 56 IPA 40 di 56 IPA 41 di 56 IPA 42 di 56 IPA 43 di 56 IPA 44 di 56 IPA 45 di 56 IPA 46 di 56 IPA 47 di 56 IPA 48 di 56 IPA 49 di 56 IPA 50 di 56 IPA 51 di 56 IPA 52 di 56 IPA 53 di 56 IPA 54 di 56 IPA 55 di 56 IPA 56 di 56 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non è un caso nemmeno il fatto che entrambi gli autori siano in qualche modo estranei alla stampa britannica, con cui la coppia ha recentemente rotto i rapporti: anglo-iraniano Scobie, americana la Durand. A loro la coppia avrebbe rilasciato una lunga intervista prima di partire per gli Stati Uniti.

POTREBBE INTERESSARTI: