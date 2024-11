Guendalina Tavassi ritorna social dopo due mesi di assenza, ecco perché

In una storia Guendalina Tavassi rompe gli indugi e si rivolge direttamente ai tanti fan: “Flowers, sono emozionata. Non so più nemmeno come si usa Instagram…! Tutto questo per dirvi che forse sono tornata. Poi vi racconterò tutto quello che mi è accaduto”. In effetti dell’influencer non c’erano tracce social da diverso tempo. Ora però cerca di recuperare e pubblica anche il compleanno della figlia che è stato festeggiato il mese scorso.