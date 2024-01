Trapianto di capelli: chi assiste Goffredo Cerza il fidanzato di Aurora Ramazzotti? Come si chiama la clinica? Le news di gossip

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, che ha compiuto 28 anni da poco, ha scelto di sottoporsi a un trapianto di capelli. Non ama mettersi in mostra e preferisce mantenere un basso profilo: sui social condivide scatti delle sue vacanze, del suo bambino e della sua compagna. Questa volta però ha pubblicato orgoglioso le immagini della sua operazione. Goffredo Cerza ha postato alcune storie in cui ha citato la clinica che ha inaugurato a Milano l'anno scorso. Si tratta del centro Insparya fondato da Cristiano Ronaldo con il manager portoghese Paulo Ramos. Il prezzo di un trapianto di capelli va da 5.500 a 7mila euro e l’intervento dura circa 6 ore.