Giuliano Sangiorgi, passeggiata e foto con la sua piccola Stella

In una giornata di sole Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia, neo genitori di Stella (nata il 3 novembre), ne approfittano per una passeggiata nel centro di Roma. Mamma e papà chiacchierano mentre la bambina dorme serena nel suo passeggino. E in un momento di sosta, il frontman dei Negramaro non perde occasione per fare una foto alla sua bambina.