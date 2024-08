Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato il 19 luglio che sarebbero diventati presto mamma e papà. Hanno postato uno scatto che li ritrae abbracciati e sorridenti, entrambi in jeans e t-shirt bianca, l'influencer con il pancino in vista. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te… Mamma e Papà", hanno scritto. Fino all'ufficialità sono stati bravissimi a mantenere la notizia riservata ma ora che sono usciti allo scoperto non rinunciano a condividere la loro gioia esagerata: Giulia è stata paparazzata in bikini con il ventre arrotondato in mostra, e anche sui social lo sfoggia orgogliosa.