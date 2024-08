Da Maratea Giulia Salemi posta le foto in bikini, con il pancione già lievitato in evidenza. Ma sui social ci sono anche immagini d'amore con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, che non vede l'ora di diventare papà per la seconda volta (ha già un figlio con la sua ex Ariadna Romero). Giornate al mare o in piscina, serate romantiche, buon cibo e momenti in famiglia sono gli ingredienti della loro vacanza in Basilicata, regione d'origine di Pierpaolo. Prima sono stati a Porto Cervo con un gruppo di amici, e hanno anche partecipato alla festa di compleanno di Gianluca Vacchi.