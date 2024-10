Giulia De Lellis sfoggia gli anelli di Tony Effe e poi va a nozze

Giulia De Lellis ha pubblicato un carosello di foto da Milano, tra cui spiccano quelle con Tony Effe nel backstage del concerto. “Me e un cattivo ragazzo” scrive lei ironica e poi: “Ancora me e quel cattivissimo ragazzo” aggiunge nella didascalia in cui compare con il cantante che la avvicina a sé per scoccarle un bacio sul capo mentre l’influencer sorride felice. Nella sequenza si vede anche la mano di Giulia De Lellis con gli anelli di Tony Effe sulle dita e la scritta: “Made in Roma”. Anche il rapper ha postato alcune immagini della serata meneghina e tra le altre ci sono quelle con Giulia. Una in cui la bacia teneramente e la stringe a sé dimostra grande complicità di coppia.