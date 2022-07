Gerry Scotti a Formentera in un mare d'amore con Gabriella

Vacanze a tutto relax prima di affrontare una nuova stagione televisiva di fuoco.

In autunno Gerry Scotti sarà ancora protagonista in tv, ma per il momento si riposa sotto il sole di Formentera. Con la compagna Gabriella Perino e un gruppo di amici raggiunge una spiaggia poco affollata e si concede una pennichella sotto l'obrellone prima di tuffarsi in acqua per un bel bagno rinfrescante.