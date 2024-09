Geppi Cucciari ha un nuovo amore: “Si chiama Marco”

“L’umorismo e la leggerezza sono degli strumenti preziosissimi per affrontare qualsiasi difficoltà. Siamo fatti per resistere sorridendo” è la ricetta di Geppi Cucciari, ma si commuove molto. “Piango almeno una volta al giorno, considerando che le lacrime sono sopravvalutate come sinonimo di tristezza e sono una grande manifestazione di emozioni. Le lacrime non bisogna trattenerle, come gli starnuti. Non fa bene. È per questo che piango gratuitamente, saltuariamente e arbitrariamente. Piango se sono stanca, se faccio un sogno che mi agita, ma anche per una canzone, per un film, per un libro o un odore. – continua la Cucciari - In questi giorni ero a Macomer, il paese in cui sono cresciuta, ed è capitato che un odore mi riportasse a mia madre che non c’è più. Le lacrime sono emozioni e vita”.