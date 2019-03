Georgina Rodriguez, spunta un pancino sospetto

Rotondità sospette per Georgina Rodriguez che, in tribuna per il match tra Portogallo e Serbia, ha lasciato intuire il pancino prominente sotto l'abitino attillato. Subito il gossip si accende: la modella e Cristiano Ronaldo sono in attesa di un altro bebè? Per ora nessuna certezza, ma se la gravidanza fosse confermata, sarebbe il quinto figlio per il calciatore dopo Cristiano Jr. (8 anni) i gemelli Mateo ed Eva (1 anno), avuti da madre surrogata, e Alana Martina (1) nata dall'amore con Georgina.