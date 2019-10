George Clooney e  Amal , coppia da sballo a New York

Sono sposati da 5 anni, ma si amano ancora come il primo giorno. George Clooney e Amal Alamuddin sono più affiatati che mai mentre passeggiano insieme per le vie di New York. Lei è sempre più bella, sia con una sensuale mise da sera che con un look più casual che esaltano le sue gambe chilometriche. Lui rilassato in jeans e maglietta, nonostante la lunga barba grigia non perde un briciolo di fascino.

