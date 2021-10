Gabriel Garko sorpreso con il fidanzato: "Mi piacerebbe diventare padre"

Ha passato mesi burrascosi, dal coming out in diretta tv in poi. Oggi però può dire di essersi lasciato il passato alle spalle e vive alla luce del sole il suo amore nato da poco. "Sì, ho un nuovo fidanzato: ha 36 anni, non è un modello e non fa parte del mondo dello spettacolo" ha detto Garko a proposito della sua love story. Matia è un personal trainer e come tale ha un fisico super scolpito, con i bicipiti ricoperti di tatuaggi che hanno stregato l'affascinante attore.



Gabriel e Matia si frequentano da qualche mese e insieme progettano una famiglia: "A breve prenderò una decisione", ha svelato l'attore riguardo alla possibilità di diventare padre. "Penso che sarei bravo", confida al settimanale.

Potrebbe interessarti anche: