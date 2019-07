Fuori programma sexy per Megan Rapinoe: tetta scoperta in diretta tv

Sul campo di calcio ha stupito tutti per il suo talento, ma alla consegna dei premi Espy per le eccellenze sportive Megan Rapinoe ha lasciato a bocca aperta per il suo sex appeal. Alla cerimonia per il conferimento dei riconoscimenti alle eccellenze sportive, che si è tenuta al Microsoft Theater di Los Angeles, la giacca della capitana della nazionale di calcio femminile Usa si è aperta un po' troppo, lasciando vedere una bella porzione di seno nudo.

Per partecipare all'evento, la Rapinoe ha scelto un completo nero composto da pantaloncini corti e una giacca indossata senza nulla sotto. Un outfit ad alto rischio di wardrobe malfunction, che in effetti c'è stato. Un fuoriprogramma in diretta tv che però non ha per nulla destabilizzato la bella Megan. La calciatrice è apparsa disinvolta e sicura di sé mentre ritirava il trofeo, noncurante dell'uscita di seno.