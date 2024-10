Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami, al torneo di padel per riconquistarla?

Noemi Bocchi non ha sicuramente preso bene la notizia sui giornali della liaison tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli visto che ha cancellato immediatamente le storie in evidenza con Totti che canta e balla dal suo profilo Instagram. In un impeto di rabbia ha fatto sparire i video con Francesco, mantenendo solo un post ufficiale del loro debutto di coppia. Poche ore fa però ha postato un’immagine dal ristorante a Miami in cui si trova proprio con Francesco Totti, come per far sapere a tutti che lei è lì al suo fianco.