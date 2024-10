Francesco Totti in un'intervista a Miami, dove si trova con Noemi Bocchi, durante l'EA World Legends Padel Tour, alla domanda sull'ipotesi di un suo ritorno al calcio giocato ha detto: "Non è assolutamente uno scherzo, bisogna vedere cosa mi dicono la testa e il fisico. La testa già conosce la risposta mentre il fisico sarà da vedere come reagisce. Ci sono due squadre, chissà il prossimo anno cosa ci può riservare". Intanto gioca a padel: "Mi vedrete prima in campo alle finali del World Legends Padel Tour o in Serie A? Domanda difficile. Posso dire che faccio in tempo a fare le finali di padel, visto che sono a fine novembre. Per il calcio, due mesi di allenamento ci vogliono".