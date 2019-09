Francesco Renga posta il primo scatto social con Diana

Sono una coppia dal 2015, ma in questi anni Francesco Renga e Diana Poloni avevano accuratamente tenuto lontano la loro love story dai paparazzi e dal clamore social. Certo in tutto questo tempo qualche foto alla coppia era stata rubata, ma mai il cantante e la ristoratrice avevano voluto mostrarsi apertamente... almeno fino ad ora. Con uno scatto in cui balla abbracciato alla sua compagna, l'artista esce finalmente allo scoperto su Instagram.

Del loro amore ne avevano parlato più volte, ma avevano sempre cercato di salvaguardare la privacy. L'occasione per il debutto è quella delle nozze di una coppia di amici a cui sono stati invitati. Entrambi in total black, lui in completo e lei con una seducente tuta che lascia scoperta la schiena, si lasciano trasportare dalla musica e dalle risate. "Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po'" scrive Renga, con un post che tenta di sviare l'attenzione dall'abbraccio con la Poloni e focalizzarla sull'inizio della serie di concerti che lo porterà in giro per l'Italia. Missione fallita: la foto non è passata inosservata e i due sono stati sommersi da una pioggia di cuoricini social.