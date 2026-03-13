Momento complicato nella vita privata di Francesca Cipriani. La showgirl ha rivelato di attraversare una fase delicata nel rapporto con il marito, confessando di aver lasciato temporaneamente la casa coniugale dopo settimane di tensioni e incertezze sul futuro della coppia. Nel corso di un'intervista televisiva, Cipriani ha raccontato senza filtri la crisi che sta vivendo: "Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi" ha spiegato, lasciando intendere quanto la situazione sia ancora in evoluzione.