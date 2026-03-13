Francesca Cipriani in crisi con il marito: "Voglio un figlio, lui vuole aspettare"
La showgirl racconta il momento difficile della sua vita sentimentale e il desiderio di diventare madre: "Ho fatto le valigie e sono andata via"
Momento complicato nella vita privata di Francesca Cipriani. La showgirl ha rivelato di attraversare una fase delicata nel rapporto con il marito, confessando di aver lasciato temporaneamente la casa coniugale dopo settimane di tensioni e incertezze sul futuro della coppia. Nel corso di un'intervista televisiva, Cipriani ha raccontato senza filtri la crisi che sta vivendo: "Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi" ha spiegato, lasciando intendere quanto la situazione sia ancora in evoluzione.
Alla base delle difficoltà ci sarebbero anche le pressioni che la showgirl sente attorno al tema della maternità. "Sono settimane che vivo questa situazione difficile" ha raccontato, spiegando di sentirsi spesso bersaglio di commenti e critiche sui social. Molti utenti le chiedono perché non abbia ancora avuto un figlio, una domanda che per lei tocca una ferita molto sensibile.
Il desiderio di diventare madre, infatti, è molto forte. "Io un bimbo lo voglio davvero" ha sottolineato. A frenare, almeno per il momento, sarebbe il marito, che le chiederebbe di aspettare ancora prima di allargare la famiglia. Una scelta che Cipriani fatica ad accettare. "Ho 42 anni e mi sono sposata per mettere su famiglia. Altrimenti non avrei detto sì per sempre" ha confidato.
Nel corso dell'intervista la showgirl ha parlato anche del suo rapporto con la chirurgia estetica, tema su cui spesso è stata al centro dell'attenzione. Nel tempo ha affrontato diversi interventi, tra cui quello al seno per aumentare il décolleté. Una scelta che, ha spiegato, il marito non condivide del tutto.
Cipriani ha raccontato però che il ricorso al bisturi è stato legato anche a un percorso personale molto doloroso. In passato, ha detto, è stata vittima di bullismo, molestie e violenze psicologiche che hanno segnato profondamente la sua autostima. Un periodo buio che l'ha portata anche a pensare di togliersi la vita. "Il bisturi mi ha aiutato a superare quel dolore" ha spiegato. Col senno di poi, però, riconosce di aver forse esagerato con alcuni ritocchi. "Alcune cose non le rifarei, come l'intervento ai glutei" ha ammesso.